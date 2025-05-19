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رسميا.. فيفا يعلن رفع إيقاف قيد الزمالك في قضية بوطيب

05:10 م الإثنين 19 مايو 2025
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    خالد بوطيب
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    خالد بوطيب
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    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
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    بوطيب ووكيله
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كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك اليوم الاثنين، إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد بخصوص قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

يأتي ذلك بعدما قام مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب خلال الأيام الماضية.

وينتظر الزمالك تلقي الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قيام النادي اليوم بسداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريباً، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل.

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