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"لماذا في هذا التوقيت؟".. مصدر يكشف حقيقة رحيل ميدو عن الزمالك

01:53 م الإثنين 19 مايو 2025

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

أوضح مصدر مطلع، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، حول رحيل أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط عن منصبه داخل الأبيض.

وشهدت الساعات الماضية الحديث من قبل العديد من التقارير، عن وجود خلاف بين ميدو وبعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وتؤدي إلى رحيله عن منصبه.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ما تردد عن رحيل ميدو ليس له أساس من الصحة، ولا يوجد أي خلاف من الأساس كما تردد.

وأضاف، أن الهدف من ترديد هذه الشائعات، هو هدم الاستقرار وعدم تحقيق أي نجاحات في الفترة المقبلة، خاصة مع توقيت الشائعات، بعدما أكد ميدو تصريحاته الأخيرة أنه لن يرحل عن النادي إلا بعد وضع استراتيجية احترافية وإعادة هيكلة كاملة لقطاع كرة القدم بالنادي".

واختتم المصدر، أن لجنة التخطيط التي تضم ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني، يعملون في الوقت الحالي على ملف التدعيمات واختيار الصفقات الجديدة، والترتيب الكامل للموسم الجديد، لبناء فريق قوي قادر على حصد الألقاب..

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