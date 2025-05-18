الزمالك يكتسح درب السلطان في كأس الكؤوس الإفريقية

كتب - نهى خورشيد

واصل فريق الزمالك لكرة اليد رجال عروضه في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعدما حقق فوزًا على نظيره منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 36-20، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات.

وكانت المباراة أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي، إذ أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 16-11، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الثاني ويوسع الفارق إلى 16 نقطة في النهاية.

ويستضيف الأهلي البطولة في نسختها الـ41 خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو، تُقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل واتحاد الشرطة بالقاهرة.

اقرأ أيضًا:

عرض برازيلي يُربك مستقبل رونالدو مع النصر

زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة خاصة إلى نجلها