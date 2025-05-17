الزمالك يعلن عودة ثنائي الفريق من الإصابة

كتب - نهى خورشيد

انتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد شحاتة وصلاح مصدق، في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد شحاتة يعاني من آلام في العضلة الخلفية، في حين تعرض المغربي صلاح مصدق لإصابة بكدمة في كاحل القدم.

وشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد اطمئنان الجهاز الطبي على جاهزيتهما من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

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