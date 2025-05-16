كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي اليوم الجمعة، مخاطبة الاتحاد المصري لكرة اليد، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من 26 ديسمبر المقبل حتى 2 أكتوبر 2025.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مخاطبة اتحاد كرة اليد من أجل ترشيح النادي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين".

وأضاف: "يستند الزمالك في طلبه إلى أن مصر هى الدولة المنظمة للبطولة، والمسند إليها التنظيم من قبل الاتحاد الدولي للعبة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد".

وتابع: "وفقاً للوائح، فإنه من حق الدولة المنظمة أن يمثل فريقان منها في البطولة، كما أن اتحاد اليد هو الجهة المعنية بالأمور الفنية الخاصة بالبطولة أمام الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومن ثم فمن حقه تحديد الفريق الثاني المشارك من مصر، في ظل أحقية بطل السوبر الأفريقي في المشاركة تلقائياً، وبالتالي يحق للاتحاد المحلي اختيار الفريق الثاني من نفس الدولة المنظمة للبطولة".

وأكمل: "من مصلحة اللعبة في مصر أن يشارك فريقان في المونديال، لما لذلك من فوائد فنية تعود بالنفع على المنتخب الأول، نظراً لاحتكاك اللاعبين بفرق عالمية مثل برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب النواحي التسويقية والتجارية والجماهيرية، التي تعد ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى قيمة البطولة واهتمام الدولة المصرية بها على كافة المستويات".

واختتم: "سيكون خطاب الزمالك إلى اتحاد اليد مدعوماً بتجارب مماثلة في دول عربية أخرى مثل السعودية وقطر عند تنظيمهم لمونديال الأندية لكرة اليد، نظراً لأن التنظيم يسند إلى الدول وليس إلى الأندية".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، باعتباره ممثل البلد المستضيف للبطولة، مما يعني مشاركة الترجي التونسي كبطل للسوبر الأفريقي، بعدما جاء في المركز الثاني خلف الأهلي.

ويذكر أن النادي الأهلي ضمن المشاركة في النسخة المقبل من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، خاصة وأنه تمكن من حصد لقب بطولة الدوري المصري لكرة اليد في النسخة الحالية وكذلك لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

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