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خبير لوائح يعلق على قرارات لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

04:53 ص الجمعة 16 مايو 2025
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    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
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    طاقم تحكيم مباراة القمة
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    الأهلي يغيب عن مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة (5)
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كتب - يوسف محمد:

علق خبير اللوائح عامر العمايرة، على قرارات لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تتعلق بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكانت لجنة التظلمات، أعلنت أمس الخميس تأييد قرار رابطة الأندية المصرية، باعتبار الأهلي مهزومًا في مباراة القمة أمام الزمالك، بعد الانسحاب من المباراة، بجانب تحمله كافة التكاليف المادية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "المادة 4.6 بلائحة المسابقات بالدوري المنظمة للدوري المصري، التي وقعت عليها جميع أندية الدوري، تمنح الحق لمجلس إدارة الرابطة في تعديل وإلغاء قرارات إدارة المسابقات".

وأضاف: "لذلك قامت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري، بقبول الاستئناف الزمالك وبيراميدز شكلا، تم رفض هذه الاستئنافات موضوعا، خاصة وأن قرارات الرابطة نهائية وملزمة".

وتابع: "المحكمة الرياضية تعد جهة استئناف عليا، يمكن اللجوء لها عقب تخلص كافة درجات التقاضي أو الاستئناف في الدوري المحلي".

واختتم العمايرة تصريحاته: "في حال لجوء أي من الأطراف إلى المحكمة الرياضية، ستقوم بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، حيث أنها ستحكم بناءً على لائحة المسابقات الخاصة بالدوري المصري، هي التي تسمح لمجلس إدارة الرابطة بإلغاء أو تعديل قرارات لجنة المسابقات، لذلك ستقوم بتأييد القرار".

يذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك، بسبب إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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عامر العمايرة الأهلي والزمالك أزمة مباراة القمة لجنة التظلمات الدوري المصري
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