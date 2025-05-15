خبير لوائح يجيب: هل تلغي المحكمة الرياضية قرارات لجنة التظلمات بعد شكوى الزمالك؟

كتب- محمد عبدالهادي:

علق نهاد حجاج خبير اللوائح علق قرارات لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حول أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وقررت لجنة التظلمات اعتماد قرارات الرابطة الأخيرة باعتبار الأهلي خاسرًا من الزمالك دون خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم.

في هذا السياق، أكد نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين، أن قرار لجنة التظلمات متناقض بعد اعتبار الزمالك فائزا في مباراة القمة وعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي نهاية الموسم.

وقال حجاج في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة الزمالك: "قرار لجنة التظلمات وكيف يعتمد على مادة يوصي بإلغائها لمخالفتها لوائح الاتحاد".

وأضاف: "من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية، أنا مندهش للغاية بسبب حيثيات لجنة التظلمات والقرار مخالف للائحة اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم".