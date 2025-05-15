سبب رفض لجنة التظلمات طلب الأهلي بإعادة مباراة القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

أوضحت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، سبب رفضها طلب النادي الأهلي بإعادة مباراة القمة ضد الزمالك من جديد بطاقم تحكيم أجنبي بعد إنتهاء اجتماع اللجنة اليوم.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت قرارها اليوم باعتماد قرار رابطة الأندية بالاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا ضد الزمالك وعدم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم.

وقالت لجنة الانضباط في حيثيات قراراتها اليوم : "تم رفض طلب النادي الأهلي بإعادة المباراة تم رفضه لأنه لا يسانده اللوائح المعمول بها".

وتابعت اللجنة: " كان يتعين أن يمتثل لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بلعب المباراة ولا يغير من ذلك منعاه بشأن عدم استحضار حكام أجانب لإدارة المباراة حيث أنه لم يتبع الاجراءات الحاكمة لذلك بلائحة المسابقات".

وأردفت: "لا يجوز الاعتزاز بأن فارق الأيام منذ الاخطار بالمباراة والقرعة خمسة أيام حيث أنه من تاريخ الإعلان لم يتم الاعتراض رسميا للرابطة أو الاتحاد المصري على القرعة أو المواعيد والمباريات المحددة بها".

واختتمت: "فضلا عن أن ما طلبته رابطة الأندية بشأن، إحضار حكام أجانب لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز فإن ذلك الأمر يرجع لاتحاد الكرة ومن ثم فإن المناعي في هذا الشأن هو مناعي إجرائية لا يترتب عليها مخالفتها أثر قانوني يبيح التمسك به أمام اللجنة".