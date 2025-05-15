كتب - يوسف محمد:

أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارها النهائي الخاص بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الذي قرر المارد الأحمر عدم لعبها.

وأعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، تأييد القرار السابق لرابطة الأندية المصرية، واعتبار النادي الأهلي مهزومًا وتحمله كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وبهذا القرار يستمر جدول ترتيب الدوري كما هو عليه، حيث يستمر النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري ويأتي من خلفه فريق بيراميدز في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي، 52 نقطة، 23 مباراة.

2- بيراميدز، 50 نقطة، 23 مباراة.

3- الزمالك، 41 نقطة، 23 مباراة.

4- المصري، 37 نقطة، 22 مباراة.

5- البنك الأهلي، 36 نقطة، 22 مباراة.

6- سيراميكا كليوباترا، 31 نقطة، 22 مباراة.

7- فاركو، 31 نقطة، 22 مباراة.

8- بتروجيت، 26 نقطة، 22 مباراة.

9- حرس الحدود، 23 نقطة، 22 مباراة.

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