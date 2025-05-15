أولى خطوات فك القيد.. الزمالك ينهي مستحقات بوطيب

كتب- محمد خيري:

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، في خطوة لفتح باب القيد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، حاليا من أجل حل أزمة القيد سريعا، قبل يوم 31 مايو الحالي، للحصول على الرخصة الأفريقية، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أكد أن الأبيض نجح في دفع المستحقات المتأخرة لصالح المغربي خالد بوطيب، والبالغة 950 ألف يورو، لغلق الملف بشكل نهائي.

وأوضح المصدر، أن الزمالك يواصل خطواته لفتح القيد، بالتواصل مع محامي البرتغالي جيمي باتشيكو، لدفع مستحقاته المقدرة بـ 800 ألف دولار، وهناك مفاوضات مكثفة حاليا معه، من أجل جدولة المستحقات على دفعتين".

وأكمل المصدر، أنه في حال الوصول لاتفاق مع باتشيكو، سيتم إرسال المبلغ والحصول على المخالصة، وإرسالها للاتحاد الأفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفتح القيد والحصول على الرخصة الأفريقية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن خلال الفترة الماضية، إيقاف قيد فريق الزمالك، لمدة ثلاث فترات، بسبب المستحقات الماضية للمغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.