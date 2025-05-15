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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

11:18 ص الخميس 15 مايو 2025

الزمالك يفوز على الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر ل

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك مساء اليوم الخميس، في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويقام نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بنظام سلسلة Best Of 5، إذ يتأهل الأفضل في خمس مباريات تجمع بين الأهلي والزمالك، الاتحاد وسبورتنج.

وفاز الزمالك الأهلي بنتيجة 72-70 في المباراة الأولى بنصف نهائي البطولة، وتقام المباراة الثانية اليوم، على أن يقام اللقاء الثالث يوم السبت 17 مايو، وفي حالة اللجوء إلى المباراة الرابعة، ستقام يوم 19 مايو، على أن تقام المباراة الخامسة يوم 20 مايو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتنقل المباراة الثاني في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بين الأهلي والزمالك، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

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