هل يعاقب الزمالك محمد عواد بسبب هدف بيراميدز؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة معاقبة محمد عواد حارس مرمى الفريق، بعد خطأه في مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتسبب محمد عواد، بالخطأ في الهدف الوحيد الذي أحرزه، إبراهيم عادل لفريق بيراميدز، بعدما فشل في تقدير الكرة بعد العرضية من الجهة اليمنى.

وخسر الزمالك من بيراميدز أمس الثلاثاء بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفقد بشكل رسمي فرصة المنافسة على مقعدي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي الأبيض، أن ما حدث مع محمد عواد خطأ وارد لأي لاعب وبالطبع غير مقصود، والحارس حاول التعويض في باقي الوقت من المباراة.

وأوضح المصدر: "محمد عواد حارس مرمى مميز، والجميع يعلم جيدا نزاهته ونرفض تماما الاتهامات التي توجه له، منذ مباراة الأمس، ولا يوجد أي عقوبات عليه، وتواجده في المباريات المقبلة، أمر فني يخص أيمن الرمادي المدير الفني".