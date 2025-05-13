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محمد أسامة يكشف سبب استبعاد محمد شحاتة من لقاء بيراميدز

08:44 م الثلاثاء 13 مايو 2025

محمد أسامة طبيب الزمالك

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كتبت-هند عواد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك، سبب خروج محمد شحاتة من تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز.

وأجرى أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، تعديلا على تشكيل الفريق قبل دقائق من انطلاق المباراة، بدخول صلاح الدين مصدق بدلا من محمد شحاتة.

وقال محمد أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "محمد شحاتة في كان في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم بعد التأكد من سلامته وخضوعه لأشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف:" خلال عمليات الإحماء اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية ليتم الاستقرار بشكل سريع على استبداله حرصاً على سلامته وتجهيز للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري ومباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

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