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بن شرقي يقود الأهلي للفوز على سيراميكا كليوباترا

04:51 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (3)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (4)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (2)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (6)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (5)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (1)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (7)
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    احتفال بن شرقي بالهدف (1)
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    احتفال بن شرقي بالهدف (3)
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    احتفال بن شرقي بالهدف (2)
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    الأهلي ضد سيراميكا (2)
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    الأهلي ضد سيراميكا (4)
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    الأهلي ضد سيراميكا (1)
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي (1)
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    الأهلي ضد سيراميكا (3)
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي (2)
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متابعة - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف

فاز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد سجله بن شرقي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا

خط الدفاع: أكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

تشكيل سيراميكا لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ملخص مباراة الأهلي وسيراميكا

بداية المباراة

سقوط وسام ابو علي على أرض الملعب بعد كرة مشتركة مع أحمد رمضان في الدقيقة 8

تسديدة خطيرة من بلحاج لكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 13

بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 20

سقوط الشناوي على أرض الملعب في الدقيقة 26

عرضية من لاعب سيراميكاشتتها دفاع الأهلي في الدقيقة 36

تسديدة من طاهر تصطدم في دفاع سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 44

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

تسلل على وسام أبو علي في الدقيقة 47

خطأ لصالح الأهلي على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 54

تسديدة خطيرة من بن شرقي لكن يمنعها دفاع سيراميكا في الدقيقة 65

مشاركة حسين الشحات وجراديشار بدلا من بن شرقي ووسام أبو علي في الدقيقة 76

مشاركة خالد عبد الفتاح وأحمد رضا بدلا من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق في الدقيقة 86

تسديدة ضعيفة من لاعب سيراميكا يتمكن منها محمد الشناوي في الدقيقة 89

مشاركة محمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 90+4

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على سيراميكا بهدف دون رد

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