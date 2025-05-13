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"قدر الله وماشاء فعل".. نجم الأهلي السابق يتعرض لحادث سير

03:14 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    ياسر ريان
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    ياسر ريان لاعب الأهلي السابق
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    ياسر ريان
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كتب- محمد خيري:

تعرض ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، لحادث سير، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر، ياسر ريان صورة لسيارته المتضررة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ليُطمئن متابعيه على حالته الصحية.

وعلق ياسر ريان على الصورة قائلاً: "الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل"، في رسالة طمأنة لجمهوره ومحبيه، الذين تفاعلوا مع المنشور بالدعاء له بالسلامة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.

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ياسر رسان نجم الأهلي السابق حادث سير لياسر ريان أخبار الأهلي
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