"قدر الله وماشاء فعل".. نجم الأهلي السابق يتعرض لحادث سير

كتب- محمد خيري:

تعرض ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، لحادث سير، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر، ياسر ريان صورة لسيارته المتضررة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ليُطمئن متابعيه على حالته الصحية.

وعلق ياسر ريان على الصورة قائلاً: "الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل"، في رسالة طمأنة لجمهوره ومحبيه، الذين تفاعلوا مع المنشور بالدعاء له بالسلامة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.