تهشمت سيارته.. لاعب الأهلي الشاب يتعرض لحادث مروع (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

تحولت فرحة محمد عبد الله، جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بالتأهل إلى كأس العالم في تشيلي، إلى لحظات صعبة بعد تعرضه لحادث سير مروع أدى إلى تهشم سيارته.

وكان اللاعب قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية قبل مواجهة غانا، ليغيب عن المشاركة في المباراة، لكن ذلك لم يمنعه من التواجد في الملعب ومشاركة زملائه لحظات الاحتفال بالصعود إلى المونديال.

ونشر اللاعب صورة للسيارة بعد تعرضه للحادثة عبر خاصية "الستوري" على حسابه بموقع إنستجرام، وكتب عليها: «الحمد لله»، في إشارة إلى نجاته دون أضرار بالغة.

من جهته، أكد الجهاز الطبي للمنتخب أن اللاعب تعرض لاحقًا لتمزق في العضلة الأمامية، مما يستلزم غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع على الأقل، وهو ما يعني انتهاء مشواره في البطولة بشكل رسمي.