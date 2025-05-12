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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

11:59 م الإثنين 12 مايو 2025

الأهلي وسيراميكا

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من تتويج بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على ستاد "المقاولون العرب".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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