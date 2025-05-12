بيسيرو يكشف لمصراوي حقيقة تصريحاته بشأن رغبته في تدريب بيراميدز

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، حقيقة ماتردد في الساعات الماضية عن رغبته في تدريب أحد الفرق بيراميدز أو المصري البورسعيدي.

وكان الزمالك قد أعلن منذ أيام فسخ تعاقده بالتراضي مع جوزيه بيسيرو، وذلك بالاتفاق بين الطرفين بعد تراجع النتائج.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، نفي البرتغالي جوزيه بيسيرو ماتردد عن رغبته في تدريب نادي بيراميدز أو المصري البورسعيدي.

وقال بيسيرو لمصراوي:" لم أتحدث مع أي وسيلة اعلامية حول هذا الأمر ".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بقوله:" في الوقت الحالي لن أتحدث عن هذا الأمر".

يذكر أن بيسيرو خاض مع الزمالك 17 مباراة، وتمكن خلالهما من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 8 وخسر مباراتين فقط.

وأسند نادي الزمالك المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا لبيسيرو، للمدرب الوطني أيمن الرمادي وذلك لمدة شهر مع وجود بند بإمكانية تمديد التعاقد في حال التتويج ببطولة كأس مصر.

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