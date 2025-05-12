مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

غانا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
21:45

روما

جميع المباريات

إعلان

"رحيل بعد كأس العالم والدخول في صفقة".. مصراوي يكشف مستقبل ثنائي الأهلي

03:54 م الإثنين 12 مايو 2025

فريق الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مُطّلع داخل النادي الأهلي مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن هناك اتصالات جارية الآن من أجل دخول حسين الشحات في صفقة انتقال حمدي فتحي للأهلي بشكل نهائي قادما من الوكرة القطري.

وأضاف المصدر أن مدافع الفريق، ياسر إبراهيم، أيضًا يقترب من الرحيل إلى الدوري القطري لكن بعد بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويفتتح المارد الأحمر مبارياته في دور مجموعات كأس العالم يوم الأحد الموافق 24 يونيو، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

"الأهلي تواصل معي".. لاعب ولفرهامبتون يروي كواليس أيامه الأولى في إنجلترا

سيرة ذاتية ضعيفة.. إحصائيات خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي حسين الشحات ياسر إبراهيم كأس العالم كأس العالم للأندية الأهلي اليوم اخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"