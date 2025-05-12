"رحيل بعد كأس العالم والدخول في صفقة".. مصراوي يكشف مستقبل ثنائي الأهلي

كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مُطّلع داخل النادي الأهلي مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن هناك اتصالات جارية الآن من أجل دخول حسين الشحات في صفقة انتقال حمدي فتحي للأهلي بشكل نهائي قادما من الوكرة القطري.

وأضاف المصدر أن مدافع الفريق، ياسر إبراهيم، أيضًا يقترب من الرحيل إلى الدوري القطري لكن بعد بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويفتتح المارد الأحمر مبارياته في دور مجموعات كأس العالم يوم الأحد الموافق 24 يونيو، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر.

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