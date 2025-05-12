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"زوجته كلمة السر".. تفاصيل ابتعاد كوتيسا عن الزمالك

08:18 ص الإثنين 12 مايو 2025

ديريك كوتيسا

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ابتعد ديريك كوتيسا لاعب فريق سيرفيت السويسري، عن الانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدد من الأسباب.

ويعمل نادي الزمالك، في الفترة الحالية، على تدعيم صفوفه من الناحية الهجومية، من أجل المنافسة على العودة مرة أخرى، لتحقيق البطولات.

خلال الموسم الحالي مع سيرفيت السويسري، لعب ديرك كوتيسا 36 مباراة في مختلف المسابقات، بإجمالي 2565 دقيقة، سجل خلالها 15 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ووضع لجنة التخطيط بنادي الزمالك، والتي تضم حازم إمام وأحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، في مقدمة الصفقات الهجومية التي يحتاجها الزمالك، في ظل إمكانيات اللاعب وخبرته الكبيرة في الملاعب.

بالفعل نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب طوال الفترة الماضية، ولكن هناك العديد من العراقيل منها طلبات اللاعب المادية الكبيرة التي تتخطى 4 ملايين جنيه.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن ما وقف المفاوضات بشكل نهائي، هو رفض زوجة اللاعب الإقامة في مصر، أو الشرق الأوسط بالكامل في الفترة الحالية، وتفضل الاستمرار في دولة أوروبية.

وكان الموسم الماضي، شهد مفاوضات قوية من النادي الأهلي، لضم اللاعب السويسري، ولكن لم تتم في النهاية بسبب طلبات النادي السويسري واللاعب ووكيله المالية المبالغ فيها.

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