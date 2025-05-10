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"تم إرسال القرارات".. الرابطة تكشف مفاجأة بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي

07:47 م السبت 10 مايو 2025

رابطة الأندية المحترفة

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كتب - محمد القرش:

كشف رابطة الأندية المصرية المحترمة مفاجأة بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة الزمالك بالدوري الممتاز.

وفي بيان عبر موقع الرابطة، أكدت إنها لم تعد طرفا في اتخاذ القرار بعد إحالته إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وجاءت بيان الرابطة كالتالي: "لم ندل بأي تصريحات تخص أزمة الـ ٣ نقاط من عدمه".

وأضافت: "تم إرسال قراري رابطة الأندية في ١٥ مارس، و٣٠ مارس، إلى لجنة التظلمات، مرفق مع كل قرار حيثيات إصداره، وفقًا للائحة المعتمدة خلال الموسم الكروي الحالي".

وأوضحت: "رابطة الأندية تترقب صدور قرار لجنة التظلمات في ١٥ مايو، بشأن لقاء القمة ١٣٠، وطه عزت مدير المسابقات يمثُل أمام اللجنة، وفقًا لطلب استدعاءه".

واختتمت الرابطة بيانها: "رابطة الأندية لم تعد طرفًا في القرار، بعد إحالته إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح".

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