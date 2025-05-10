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بعد الفوز على تنزانيا.. فرص منتخب مصر للتأهل لكأس العالم للشباب 2025

12:36 م السبت 10 مايو 2025
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    منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف المنتخب الوطني للشباب بطاقة تأهل صعبة لدور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

منتخب مصر للشباب تأهل بعد الفوز بهدف نظيف على نظيره التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وهو الفوز الذي جعل لاعبي المدرب أسامة نبيه يحتلون المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب سيراليون الوصيف وجنوب إفريقيا متصدر مجموعته بالرصيد ذاته.

المنتخب تأهل كأفضل صاحب مركز ثالث رفقة منتخب الكونغو؛ لتفوقهما في النقاط على تونس.

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور ربع النهائي على أن يلتقي المنتخب الفائز منهما في دور نصف النهائي بالفائز من مباراة المغرب وسيراليون.

ويكفي المنتخب الفوز على نظيره غانا في دور ربع النهائي لحصد أحد البطاقات الأربع المؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامته في دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2025 .

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