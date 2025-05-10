رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض الـ "152 مليون جنيه" لصاحب هدف الحسم في بيراميدز

كتبت-هند عواد:

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، حقيقة العروض التي تلقاها النادي لضم التوجولي ياو أنور لاعب الفريق، كما نفى تحديد مبلغ 3 مليون دولار للموافقة على رحيله.

وتداولت أنباء خلال الساعات الماضية، بتلقى البنك عرضا لرحيل اللاعب، إلا أن إدارة النادي حددت مبلغ 3 ملايين دولار للموافقة على رحيله.

وقال أشرف نصار في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم نحدد مبلغ 3 مليون دولار لرحيل أنور ولم نتلقى عرضا "مفيش أي حاجة من الكلام ده".

وأضاف عن إمكانية الموافقة على رحيل ياو أنور قائلا: "اللاعب سيكمل معنا، لن يرحل".

وسجل ياو أنور 9 أهداف في الدوري المصري للبنك الأهلي، خلال الموسم الحالي، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة.

وخاض ياو أنور 39 مباراة بقميص البنك الأهلي، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 11.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي فاز على بيراميدز بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بالجولة الخامسة من المسابقة، وسجل أنور الهدف الرابع في اللقاء.

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