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بعد غيابه ثلاث مرات.. وصول زيزو ومحاميه لمقر الزمالك للمثول للتحقيق

11:05 ص السبت 10 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال زيزو
  • عرض 7 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 7 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 7 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 7 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

وصل لاعب نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" رفقة محاميه المستشار أشرف عبدالعزيز إلى مقر نادي الزمالك للمثول للتحقيق عن فترة تغيبه الأخيرة عن التدريبات.

وكان زيزو قد تخلف عن ميعاد التحقيق معه بنادي الزمالك في ثلاثة مواعيد سابقة.

وبات أحمد سيد زيزو، قرب من الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان صاحب الـ29 عاما، يرفض الذهاب إلى مقر نادي الزمالك لحضور التدريبات خلال الفترة الماضية، في ظل أزمة تجديد تعاقده مع الفريق واقتراب رحيله.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن صاحب ال 29 عاما خاض رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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زيزو الزمالك التحقيق مع زيزو المستشار أشرف عبدالعزيز
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