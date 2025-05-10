تدريبات الزمالك.. تأهيل الجفالي وعودة ثلاثي الفريق

كتبت-هند عواد:

انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح ومحمد شحاتة، في التدريبات الجماعية صباح اليوم.

وتماثل الثلاثي للشفاء من الإصابات التي أبعدتهم عن الزمالك في الفترة الأخيرة، إذ أن شيكابالا كان يعاني من إصابة في الركبة، بينما اشتكى أحمد فتوح من إصابة بتمزق في عضلة السمانة، وعانى محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

وشارك الثلاثي في الفقرة البدنية في مران اليوم، إضافة إلى الجزء الفني والخططي استعداداً للمباراة المقبلة ضد بيراميدز، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.

ومن جانبه، واصل التونسي أحمد الجفالي تدريباته التأهيلية على هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للعودة إلى التدريبات الجماعية.

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