ماذا يحتاج منتخب مصر للوصول إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما؟

كتبت-هند عواد:

خسر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، من سيراليون بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

وتقدم منتخب مصر في البداية، عن طريق أحمد خالد "كباكا"، قبل أن يرد منتخب سيراليون برباعية، عن طريق، موموه كامارا ثلاثة أهداف، وساليو باه هدف.

ويتصدر منتخب سيراليون تحت 20 عاما، المجموعة الأولى برصيد 4 أهداف، فيما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقا على جنوب أفريقيا (بنفس النقاط)، بفارق الأهداف، وفي المركز الرابع منتخب زامبيا بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب تنزانيا المجموعة.

طريق منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

وفقا للوائح بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، يتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وهكذا يحتاج منتخب مصر للحفاظ على المركز الثاني (على الأقل)، حتى يبتعد عن صراع أصحاب المركز الثالث.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين، إذ يواجه زامبيا يوم السبت 3 مايو، وتنزانيا يوم الجمعة 9 مايو، فيما يلتقي سيراليون وجنوب أفريقيا في الجولة المقبلة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراة المقبلة على زامبيا، للوصول إلى النقطة السادسة، مع تعثر جنوب أفريقيا أمام سيراليون، ليصل للنقطة الرابعة أو البقاء عند الثلاث نقاط، وهكذا يصبح تعادل منتخب مصر مع تنزانيا كافيا للوصول إلى ربع النهائي.

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