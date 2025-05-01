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بعد فوز الأهلي وبيراميدز.. جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

12:16 ص الخميس 01 مايو 2025

درع الدوري المصري

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كتب - محمد الميموني:

واصل فريق بيراميدز تربعه على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دور نايل"، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا مهما على حساب فريق بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مطاردة فريق بيراميدز صاحب المركز الأول.

وجاء ترتيب الدوري المصري لمجموعة تحديد البطل كالتالي:

1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 43 نقطة

3- الزمالك 38 نقطة

4- المصري 34 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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درع الدوري المصري فوز الأهلي على بتروجيت فوز بيراميدز على حرس الحدود ترتيب مجموعة تحديد البطل تحديد البطل بالدوري المصري
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