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اتحاد الكرة يستقر على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز - خاص

08:41 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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كتب - أحمد عبد الباسط:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على طاقم التحكيم الذي يقود مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن لقاء الأهلي وبيراميدز يقوده طاقم تحكيم هولندي.

ومن المقرر ان يقام اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وتأهل المارد الاحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني ذهابا وإيابا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، لحق بيراميدز بالأهلي في دور قبل النهائي، بعد الفوز على الجيش الملكي 4-3 بمجموع المباراتين.

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