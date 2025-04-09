بديل زيزو وعودة السعيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام ستيلينبوش

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة، لمواجهة بطل جنوب أفريقيا، خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

واعتمد المدير الفني عددا من التغييرات في التشكيل عن المباراة الماضية، حيث يعود عبدالله السعيد بعد شفائه من الإصابة، وناصر ماهر يعوض غياب أحمد سيد زيزو الذي تم استبعاده من جانب مجلس الإدارة، بعد كشف توقيعه للأهلي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.