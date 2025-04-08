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مصدر "لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم

06:19 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر أن النادي النادي الأهلي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بإتمام التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن زيزو وقع على عقود انضمامه للمارد الأحمر بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن عضو مجلس إدارة شركة الكرة، أحمد حسام، هو من بدأ الملف من خلال إعلانات إحدى شركات المياة الغازية، ثم جرت محاولات ومفاوضات مطولة مع اللاعب ووالده.

وكشف المصدر أن زيزو بات لاعبا في الأهلي بداية من شهر يونيو المقبل، حيث حصل على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأردف المصدر أن الاتفاق تم مع والد اللاعب قبل فترة طويلة ثم وقع اللاعب بشكل رسمي في منزل أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة بالأهلي قبل أيام.

واختتم المصدر أن زيزو تسلم مقدم تعاقد فعليا، وسوف يتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

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