مصدر يوضح لمصراوي حقيقة استخراج زيزو تأشيرة دخول أمريكا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة تواجد نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة للحصول على تأشيرة الدخول.

وأكد المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء صحة المعلومة، بقوله:"تواجد بالفعل لاستخرج التأشير بعدما حصل من خلال شركة سياحية على موعد في السفارة الأمريكية من أجل إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة باستخراج التأشيرة".

ويتزامن ذلك مع فترة يتربط اسم أحمد سيد "زيزو" التوقيع للنادي الأهلي الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

ويقع الأهلي في مجموعة بكأس العالم للأندية تضم أندية: بالميراس البرازيلي - بورتو الرتغالي - إنتر ميامي الأمريكي.

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