مرموش يتفوق على هالاند ويتوّج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوز لاعبه المصري عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب بصفوفه خلال شهر مارس الماضي.

وتفوق مرموش في سباق الحصول على جائزة لاعب الشهر على كلاً من إرلينج هالاند ونيكو أورايلي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوّج بها اللاعب صاحب الـ 26 عاماً بجائزة أفضل لاعب بالشهر مع مانشستر سيتي.

وشارك مرموش منذ انضمامه بصفوف مانشستر سيتي قادمًا من نادي فرانكفورت الألماني خلال الانتقالات الشتوية الماضية بـ 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف.

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