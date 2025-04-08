هل عرض رامي ربيعة نفسه على بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه؟

كتب- محمد خيري:

مازال مستقبل رامي ربيعة مع النادي الأهلي غامض حتى الآن، في ظل انتهاء عقده رفقة الفريق الأحمر، بنهاية الموسم الحالي.

الفترة الحالية تشهد تألقا ملفتا لرامي ربيعة رفقة النادي الأهلي، منذ الموسم الماضي، وجعله ينضم لصفوف المنتخب الوطني، ويتواجد بشكل أساسي ويقدم مستوى مميز.

ربيعة يرفض العرض المالي للأهلي

النادي الأهلي فتح خطوط تفاوض مع رامي ربيعة خلال الفترة الماضية، من أجل "جس نبضه"، حول تجديد العقد والاستمرار رفقة الفريق الأحمر، ولكن وفقا لشروط النادي.

وأوضح مصدر مطلع، أن العرض المالي الذي تم تقديمه إلى راكي ربيعة من النادي الأهلي لتجديد عقده لم يرضي الآخير، لذلك لم يصل الطرفين حتى الآن لصيغة اتفاق.

هل عرض رامي ربيعة نفسه على الأهلي

وفي المقابل، تداول العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية، حول عرض رامي ربيعة نفسه على نادي بيراميدز، من أجل الانضمام إليه الموسم المقبل مقابل 40 مليون جنيه.

ونفى المصدر ما تردد، مؤكدا أن اللاعب تلقى عدد من العروض الخارجية في الفترة الماضية، ولكنه احترم عقده مع النادي الأهلي، وربما تشهد الفترة المقبلة خروجه لخوض فترة احتراف عربية حال عدم الوصول لاتفاق مع النادي الأهلي حول التجديد، ولكن لا يوجد مفاوضات للانضمام لنادي أخر في مصر.