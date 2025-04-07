الرئيس التنفيذي لـ"ستيلينبوش" يكشف كيف ساعدهم موسيماني في مباراة الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الرئيس التنفيذي لنادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، روب بينادي، إن مواطنهم بيتسو موسيماني الذي سبق وقاد فريق الأهلي ساعدهم قبل مواجهة الزمالك.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة المباراة التي استضاف بها فريق ستيلينبوش نظيره الزمالك في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

وأضاف ستيلينبوش في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2 مساء اليوم الإثنين:"شارك معنا خبراته وكيفية مواجهة الزمالك"، ثم أردف:"نعمل للتأهل والفوز على الزمالك لذا علينا الظهور بصورة جيدة في الإياب".

وأشار الرئيس التنفيذي لنادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي إلى أنه يرى أن نسبة التأهل هي 50% لكل فريق بعما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي:"نتمنى تحقيق هدفنا خلال اللقاء".

وأتم مسؤول النادي الجنوب أفريقي تصريحاته بالإشادة بفريق الزمالك وتاريخه ولكنه شدد في الوقت ذاته على أنهم أمام تحدي يريدون الفوز به ويعلم مدى قوى الزمالك.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

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