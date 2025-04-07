كتب ـ رامي بيشاي:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يطلب خلاله توضيح أسباب التصرفات التي قام بها مجموعتين من الجماهير قبل مباراة الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من الكونفدرالية.

وانتهت المباراة التي أقيمت في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ إذ شهدت مشادات بين جماهير الزمالك.

و استفسر " كاف"، بحسب بيان صادر عن الزمالك، مساء اليوم الإثنين، عن حضور أعداد من الجماهير البيضاء للتدريب الأخير للفريق على ملعب المباراة .

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطابه إلى أنه يريد من نادي الزمالك معرفة التفاصيل الكاملة للأحداث قبل المباراة، مع تأكيد الاتحاد القاري خلال خطابه للزمالك على أن الواقعة مرت بسلام ولم تحدث أي اصابات بين الجماهير سواء القادمين من مصر لمؤازرة الزمالك ، أو المقيمين في جنوب أفريقيا ، وأوضح "كاف" أن ما حدث لم يؤثر على سير المباراة وانتهائها بشكل طبيعي .

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهلة لنادي الزمالك لمدة أسبوع للرد على خطاب "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش مساء يوم الأربعاء المقبل في الإياب من الدور ذاته.

اقرأ أيضًا:

لاعب نيوكاسل ميرفي يباغت ليستر بهدفين خلال 9 دقائق (فيديو)

ناشئو أنجولا يكتسحون أفريقيا الوسطى بسداسية.. ويواجهون مصر في الملحق