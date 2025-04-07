رسالة بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية

القاهرة ـ مراسل مصراوي

واصل فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين تدريباته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو في مقره بميت عقبة؛ استعداداً لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وعقد بيسيرو قبل انطلاق الحصة التدريبية اجتماعاً مع اللاعبين؛ إذ طالبهم خلاله بغلق ملف مباريات كأس عاصمة مصر، والتركيز على مواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية، مؤكدًا على ضرورة حسم الفوز في المباراة.

وحرص بيسيرو على شرح بعض الجوانب الفنية والخططية للاعبين، للتدرب عليها قبل مواجهة ستيلينبوش.

.وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة مودرن سبورت، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم بقرار من بيسيرو خوفًا من تعرضهم للإجهاد.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة بيسيرو، تخصيص فقرة تدريبات فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت، إلى جانب تقسيمهم إلى مجموعتين من أجل تنفيذ بعض الجوانب الخططية وما تم التدرب عليه في المران.

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