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"حسام حسن رفض الكاميرون".. المنتخب يستقر على مواجهة جزر القمر في معسكر يونيو

06:55 م الإثنين 07 أبريل 2025
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كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر عن استقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر على مواجهة منتخب جزر القمر خلال معسكر شهر يونيو المقبل.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن اتحاد الكرة كان قد وصله عرضًا لمواجهة منتخب الكاميرون في قطر مقابل حصول اتحاد الكرة على 100 ألف دولار بجانب التنقلات والإقامة:"لم يكن الاتحاد سيتغرم مليمًا واحدًا".

وأضاف المصدر:"حسام حسن رفض مواجهة الكاميرون لعدم وجود لاعبي الأهلي وصلاح ومرموش ومع تصميم اتحاد الكرة على خوض المعسكر ، طلبوا من الشركة صاحبة العرض إحضار منتخب تصنيف ثالث أو رابع، وعرضوا على حسام حسن مواجهة ليبيا فرفض".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الاتحاد والمنتخب اسقرا على على مواجهة جزر القمر.

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