ماذا يعنى رحيل زيزو عن الزمالك؟ (تقرير رقمي)

لم يعد أمر بقاء نجم فريق الزمالك أحمد سيد "زيزو" محسومًا بنسبة كبيرة في ظل تقدم مفاوضات مسؤولو الأهلي مع صاحب الـ 29 عاماً لضمه مع نهاية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد تعاقد مع زيزو خلال الانتقالات الشتوية في موسم 2018/2019 بعد نهاية رحلته مع نادي مورينسي البرتغالي.

وشارك الجناح الدولي مع الزمالك خلال الموسم الحالي بـ 31 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع مثلهم.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك مع نهاية الموسم الجاري 2024/2025 ليحق له التوقيع مع أي نادِ خلال الفترة الحالية دون الرجوع لمسؤولي القلعة البيضاء.

زيزو يعد رجل الزمالك في بطولة الكأس بعدما قاده للنهائي بتسجيله هدفين حاسمين وثلاث تمريرات حاسمة ساعدت الفريق في التأهل.

الزمالك كان قد فاز في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف على أبو قير سجل زيزو الهدف الأول حينها للفريق،

الزمالك فاز على نظيره موردن سبورت في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف صنعهما زيزو، فيما صنع زيزو هدفًا في فوز الزمالك على سموحة بدور ربع النهائي قبل أن يسجل هدف الفوز على سيراميكا كليوباترا بدور نصف النهائي.

وكان تأثير زيزو أيضًا مع الزمالك بالكونفدرالية بالموسم الحالي ولكن ليس ككأس مصر رغم تسجيله 3 أهداف وصناعته مثلهن؛ إذ صنع هدف فوز الزمالك على الشرطة الكيني في الدور الأول فيما سجل هدفًا في فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف على الشرطة الكيني إيابًا.

وقاد الزمالك للفوز على المصري بهدف نظيف في مباراة دور المجموعات بتسجيله هدف اللقاء، فيما لم تكن الأهداف أو المساهمات الأخرى مؤثرة بصورة كبيرة.

ولكن على مستوى الدوري سجل زيزو ثلاثة أهداف وصنع هدفين؛ إذ قاد الزمالك للفوز على الحرس بثلاثية مقابل هدفين بعدما سجل هدفين (3 نقاط) من رصيد الزمالك)، فيما لم تكن المساهمات الأخرى مؤثرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 35 نقطة قبل 7 جولات من النهاية.

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