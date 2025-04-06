"صفقة مدوية ومفاجأة أخرى".. شوبير يكشف ميركاتو ناري للأهلي قبل المونديال

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تدعيمات النادي الأهلي بصفقات قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف نجم الأهلي السابق: "من الممكن أن يكون من بينهما صفقة مدوية كبيرة جدًا يعني، وقد يكون هناك مفاجأة أ

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: ''الأهلي سيضم 3 لاعبين محليين هذا الصيف، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

خرى كمان''.

جدير بالذكر، أن عدد من التقارير أشارت إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية، لضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في الصيف المقبل، بعدما ينتهي عقده مع الأبيض.