"خرجت اللاعبين من المنتخب وأسألوا عبدالحفيظ".. بركات يثير الجدل بتصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أثار محمد بركات، نجم الأهلي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، الجدل بتصريحات قوية عن مساعدة النادي الأحمر حسن كان في منصبه باتحاد الكرة.

قال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "تدخلت لمساعدة الأهلي وأنا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وقتها".

أضاف: "كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني وقت ما كولر كان موجود، لأنه عايز يطلع لعيبة الأهلي من معسكر منتخب مصر وإحنا عندنا أجندة دولية".

أكمل: "قولتله حاضر سبني أشوف هنعمل أيه وكلمت المدير الفني لمنتخب مصر وهو مكنشي متقبل الفكرة في الأول لكن اقنعته وفعلا اللعيبه خرجت من معسكر المنتخب واللي ساعد وقتها أن دي مكنتش مباراة رسمية".

واختتم تصريحاته: "أنا حاولت كتير أساعد للأهلي خلال فترة تواجدي في اتحاد الكرة، لكن مش هتلاقي حد بيتكلم في الحاجات دي وبتهاجم في حاجات مليش علاقة بيها".