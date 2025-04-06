ليس الأهلي ولا الزمالك.. 4 فرق ضمنت التأهل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر

كتب - محمد القرش:

اقترب دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة سابقا" على الانتهاء، حيث ضمنت 4 فرق التأهل إلى دور ربع النهائي.

وتأهل فريق بتروجت إلى ربع النهائي بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الجونة صاحب الوصافة.

وضمن البنك الأهلي التأهل بعد الفوز على زد بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متصدرا المجموعة الثانية.

وتصدر إنبي جدول ترتيب المجموعة الثالثة محققا 6 نقاط من مباراتين، ليتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس عاصمة مصر.

وفي مفاجأة البطولة، يتصدر حرس الحدود المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين وضمن التأهل، متفوقا على بيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بينما يتذيل الأهلي المجموعة الثالثة دون نقاط.