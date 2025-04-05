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إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن تجديد زيزو مع الزمالك

11:16 م السبت 05 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرفض الجلوس مع إدارة الفارس الأبيض، من أجل تجديد تعاقده.

وقال فايق في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "زيزو وأسرته مستائين بشكل كبير، من وجود تسريبات لكافة الجلسات، التي يتم عقدها بين إدارة النادي واللاعب خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "اللاعب ووالده أيضًا، لديهم حالة من الاستياء، بسبب الهجوم القوي الذي يتعرض له خلال الفترة الماضية، من قبل بعض اللجان الزملكاوية على السوشيال ميديا وفي المدرجات أيضًا".

واختتم فايق تصريحاته: "اللاعب أغلق ملف التجديد للزمالك، ووالده يرفض عقد أي جلسات جديدة مع إدارة القلعة البيضاء حتى الأن".

ويذكر أن زيزو، ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع نادي الزمالك، مما يعين أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

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