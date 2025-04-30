موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على بتروجيت

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن منذ عدة أيام رحيل مدربه السويسري مارسيل كولر، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

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