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جماهير الأهلي توجه التحية لـ علي معلول قبل مباراة بتروجيت (صور)

08:54 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجهت جماهير النادي الأهلي الحاضرة في ستاد "الكلية الحربية"، التحية للاعب المحترف على معلول، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق ضد بتروجيت.

ويلاقي الأهلي نظيره بتروجيت مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ووجهت جماهير النادي الأهلي الهتاف لمعلول خلال إجراءه عمليات الإحماء بالهتاف : "يا هنانا ويا سعدنا، علي معلول عندنا".

ويتواجد علي معلول في قائمة الأهلي بالدوري، لأول مرة منذ يوم 18 مايو 2024، عندما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، بنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

وخلال 11 شهرا (346 يوما)، منذ إصابة علي معلول، خاض اللاعب مباراتين رفقة فريق الشباب في بطولة كأس عاصمة مصر.

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