وفاة والدة نجم الأهلي السابق

كتب - محمد القرش:

توفيت والدة نجم النادي الأهلي السابق أسامة عرابي اليوم الثلاثاء، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر غدا الأربعاء.

وجاء تأكيد الخبر بعد نشر أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق: "إنا لله وإنا إليه راجعون والدة اخواتى كابتن أسامه عرابي وكابتن أمين عرابي وأخي أحمد عرابي فى ذمة الله عزائي لاخواتي ولكل العائلة".

وفي سياق متصل، لعب أسامة عرابي للنادي الأهلي خلال الفترة من موسم 1982/83 حتى الاعتزال في عام 1999.

وحصد عرابي خلال تلك الفترة ١٠ دوري مصري و٤ كأس مصر.

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