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علي معلول يزين قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في أول لقاء للجهاز المؤقت

08:16 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    إحماء حمزة علاء
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    مصطفى شوبير
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    عمر كمال عبد الواحد
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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    علي معلول لاعب الأهلي (4)
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    رامي ربيعة
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    محمد هاني
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    أشرف داري
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    عمرو السولية
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    كريم نيدفيد
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    كوكا
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي والهلال
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    أحمد رضا ووسام أبو علي
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    حسين الشحات
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    جراديشار
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كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، على القائمة النهائية لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن على معلول تواجد في قائمة مباراة الدوري لأول مرة منذ عودته من الإصابة، مع استبعاد مصطفى العش وأكرم توفيق.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - أشرف داري.

الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

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علي معلول الأهلي قائمة الأهلي قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت وسام أبو علي الدوري المصري
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