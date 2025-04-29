ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري الممتاز

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن ناصر ماهر تعرض لإصابة في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه تم تشخيص إصابته بكدمة في الكاحل، مما يبعده عن مواجهة المصري المقبلة.

ومن جانبه، نشر ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة لكاحله تُظهر تورم الإصابة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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