كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك اليوم الثلاثاء إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مدرب حراس المرمى الكويتي علي الخضر لتولي مسؤولية تدريب حراس مرمى فريق كرة اليد بعد الرحيل المفاجيء للكرواتي ماركو ماركيس.

ويعمل الخضر الذي كان حارسًا لمرمى منتخب الكويت لكرة اليد خلال الفترة الحالية كما يُعرف نفسه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بمحلل فني و مدرب حراس منتخب البرازيل بجانب كونه محاضرًا بأكثر من اتحاد للعبة.

الخضر الذي تولى مهمة تدريب فريق كرة اليد بنادي الكويت في بلاده يمتلك سيرة ذاتية كبيرة في مجاله كما أشرف على تدريب العديد من حراس المرمى العالميين في قارة أمريكا الجنوبية أو آسيا.

وحصد مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد خلال مسيرته عدة ألقاب لعل أبرزها: بطولة آسيا، بطولة الخليج بجانب نسختين من بطولة العرب لكرة اليد بالإضافة إلى مشاركته في نسختين من بطولة كأس العالم لليد.

وتواجد كذلك الخضر رفقة منتخب البرازيل حين حصد المركز السابع ببطولة العالم لكرة اليد بجانب حصد بطولة أمريكا الجنوبية للعبة.

وكان ماركو ماركيس مدرب الحراس السابق لفريق الزمالك قد نشر مؤخرًا صورته رفقة أحد المشجعين، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي، عندما أتأكد من أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

وهو الأمر الذي دفع نادي الزمالك لإصدار بيان رسمي على لسان شريف صفوت المنسق العام لشؤون المدربين واللاعبين الأجانب الذي قال: "ماركو ماركيس وقع على المخالصة المالية، بعد إنهاء عقده مع الزمالك بشكل ودي، النادي قام بتجهيز تذاكر الطيران للمدرب ذهابًا وإيابًا بتاريخ 30 مايو، وهو موعد نهاية التعاقد، لكن المدرب فاجأ الجميع بطلب فسخ العقد مبكراً بسبب ظروف أسرية".

وأضاف:"ماركيس طلب تعديل موعد رحيله عن مصر قبل نهاية عقده، وهو ما كان سيكلف خزينة النادي نحو 70 ألف جنيه، وهو ما رفضه النادي، مطالباً المدرب بتحمل تكلفة التعديل على نفقته الخاصة، الأمر الذي قوبل بالرفض".

وأتم شريف صفوت تصريحاته بالتنويه إلى أن المدرب الكرواتي كان قد رفض حضور مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة في نهائي كأس مصر، رغم وجوده في مصر، وهو ما تم رفعه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

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