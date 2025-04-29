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"حصل على تأشيرة أمريكا".. زد يفجر مفاجأة بشأن مصير "العش" مع الأهلي

04:11 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

فجر وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد، مفاجأة بشأن مصير مصطفى العش لاعب الفريق المعار إلى النادي الأهلي حاليًا.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات إذاعية لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "رحيل مصطفى العش في يناير أثر على الفريق، خاصة مع إصابة مدافع الفريق، واضطررنا لإدخال الظهير الأيمن بعد إصابة المدافع الأساسي".

وأضاف صلاح الدين: "مصطفى العش بشكل كبير سيكون مع الأهلي، وأظن أنه سيكون مع الأهلي خلال الموسم المقبل وأن النادي يريد الاحتفاظ به، وهو ما علمناه بسبب استخراج تأشيرة المونديال".

وواصل مدير الكرة بنادي زد: "سنعمل على ضم مدافع جديد قبل بداية الموسم حال استمرار العش مع الأهلي، وحتى لو كانت الإعارة بدون بند شراء، فالقرار سيكون مشتركا بين الناديين".

ويستعد النادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو المقبل، ويستهل مشواره بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

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