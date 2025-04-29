محضر وعمولة انتقال؟.. نادر شوقي يكشف حقيقة أزمته مع والد زيزو

كتب- محمد عبدالهادي:

رد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة بينه وبين والد أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، تتعلق بتحرير محضر رسمي ضده بسبب خلاف على عمولة صفقة محتملة لانتقال اللاعب إلى الأهلي.

وأكد شوقي، خلال ظهوره في بودكاست "جول كاست"، أنه لم يكن وكيلًا لزيزو في أي وقت، ولا تربطه علاقة بمثل هذه الأمور، مشددًا على أنه لم يسبق له اتخاذ أي إجراء قانوني مماثل في مسيرته.

وقال نادر شوقي: "كل ما تردد في هذه القصة غير صحيح على الإطلاق، ولماذا أقوم برفع قضية ضد والد زيزو، أنا ليس وكيل اللاعب من الأساس، والخلاف بيني وبين والده كما يتردد لم يحدث من الأساس لأنه لا يوجد شئ يربطني به".

وواصل تصريحاته:" زيزو لاعب كبير وأي نادي في مصر أو خارجها يتمني انضمام زيزو لأنه أكثر لاعب (بروفيشنال) في مصر آخر 5 سنين".

وأختتم:" هناك لاعبين مميزين في الدوري المصري مثل زيزو وإبراهيم عادل في بيراميدز، وكنت أتمني احترافه منذ عامين لأنه مختلف عن الآخرين".